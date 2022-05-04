Войска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - Минобороны

Командование роSSийских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

Рашисты ускоряются, чтобы как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление по отдельным направлениям: Запорожскому и Криворожскому.

"С этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - сообщил Мотузяник.