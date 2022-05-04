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2022-05-04
Войска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - Минобороны
Противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Командование роSSийских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на
Рашисты ускоряются, чтобы как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление по отдельным направлениям: Запорожскому и Криворожскому.
"С этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - сообщил Мотузяник.
Анастасия Дэйна, ZN.ua