Войска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - Минобороны

Противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, информирует ZN.ua.

Войска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - Минобороны
© Минобороны РоSSии/t.me

Командование роSSийских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

Рашисты ускоряются, чтобы как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление по отдельным направлениям: Запорожскому и Криворожскому.

"С этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - сообщил Мотузяник.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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