Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 4 мая

Враг продолжил артиллерийские обстрелы на Слобожанском направлении, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 4 мая
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 4 мая. Карту опубликовали на странице британского Минобороны в Twitter.

"РФ продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

МИД Великобритании

"Великобритания и наши международные партнеры едины в поддержке Украины. Правительство Великобритании предоставляет Украине ряд экономической, гуманитарной и оборонной военной помощи, а также вводит дополнительные санкции против РоSSии и Беларуси", - подчеркнуло правительство Британии.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ пошли в наступление, оккупанты гатят по трем направлениям: как изменилась обстановка на фронте, картаВСУ пошли в наступление, оккупанты гатят по трем направлениям: как изменилась обстановка на фронте, карта
Bloomberg: Израилю неизбежно придется поддержать Украину, несмотря на рискиBloomberg: Израилю неизбежно придется поддержать Украину, несмотря на риски
В Минобороны Казахстана заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину в рамках ОДКБВ Минобороны Казахстана заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину в рамках ОДКБ
Оккупанты проводят перегруппировку войск: актуальная карта боев в УкраинеОккупанты проводят перегруппировку войск: актуальная карта боев в Украине
Франция отправила в Украину конвой с гумпомощью на €200 тыс.Франция отправила в Украину конвой с гумпомощью на €200 тыс.
В россии рота солдат устроила бунт: быть "отказником" не страшно, страшно ехать в УкраинуВ россии рота солдат устроила бунт: быть "отказником" не страшно, страшно ехать в Украину
Путин заранее предупредил Венгрию о нападении РФ на Украину — ДаниловПутин заранее предупредил Венгрию о нападении РФ на Украину — Данилов
Квин рассказала, когда в Украину вернется посольство СШАКвин рассказала, когда в Украину вернется посольство США
WP: США придется долго поддерживать Украину, но победа над Путиным того стоитWP: США придется долго поддерживать Украину, но победа над Путиным того стоит
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 2 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 2 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости