Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 4 мая

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 4 мая. Карту опубликовали на странице британского Минобороны в Twitter.

" РФ продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

МИД Великобритании