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2022-05-04
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 4 мая
Враг продолжил артиллерийские обстрелы на Слобожанском направлении, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 4 мая. Карту опубликовали на странице британского Минобороны в
"РФ продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.
МИД Великобритании
"Великобритания и наши международные партнеры едины в поддержке Украины. Правительство Великобритании предоставляет Украине ряд экономической, гуманитарной и оборонной военной помощи, а также вводит дополнительные санкции против РоSSии и Беларуси", -
Анна Конюченко, ZN.ua