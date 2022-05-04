Разрушение инфраструктуры свидетельствует о том, что для РФ Украина является только плацдармом — Минобороны

Сегодня под угрозой все постсоветское пространство.

Разрушение инфраструктуры свидетельствует о том, что для РФ Украина является только плацдармом — Минобороны
© Анна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что РФ планирует использовать территорию Молдовы для агрессии против Украины. Об этом она сказала во время интервью НВ.

"Мы анализировали, как РоSSия поражает цели на украинской территории и сделали вывод, что Украину они рассматривают как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Да, мы большая цель, но промежуточная", — отметила Маляр.

Она пояснила, что в 2014 году, во время первого этапа войны, россияне на территории Крыма и Донбасса покидали важную инфраструктуру. Однако сегодня они пытаются сравнять украинские города с землей.

"Их не интересует украинская инфраструктура. Значит, они решают другую задачу. Мы видим, как они разрушают нашу военную инфраструктуру, я не могу раскрывать детали, но могу сказать по характеру этих поражений, что они планируют использовать эту территорию, чтобы двигаться дальше", — отметила Маляр.

По ее словам, Украина неоднократно отмечала то, что под угрозой сегодня все постсоветское пространство.

"Путин использует территорию Беларуси, чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего, и в отношении Молдовы. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те роSSийские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся", — отметила маляр.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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