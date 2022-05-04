Разрушение инфраструктуры свидетельствует о том, что для РФ Украина является только плацдармом — Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что РФ планирует использовать территорию Молдовы для агрессии против Украины. Об этом она сказала во время интервью НВ .

"Мы анализировали, как РоSSия поражает цели на украинской территории и сделали вывод, что Украину они рассматривают как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Да, мы большая цель, но промежуточная", — отметила Маляр.

Она пояснила, что в 2014 году, во время первого этапа войны, россияне на территории Крыма и Донбасса покидали важную инфраструктуру. Однако сегодня они пытаются сравнять украинские города с землей.

"Их не интересует украинская инфраструктура. Значит, они решают другую задачу. Мы видим, как они разрушают нашу военную инфраструктуру, я не могу раскрывать детали, но могу сказать по характеру этих поражений, что они планируют использовать эту территорию, чтобы двигаться дальше", — отметила Маляр.

По ее словам, Украина неоднократно отмечала то, что под угрозой сегодня все постсоветское пространство.

"Путин использует территорию Беларуси, чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего, и в отношении Молдовы. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те роSSийские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся", — отметила маляр.