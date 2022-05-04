За последнее десятилетие украинцев, которые любят Мазепу, Петлюру и Бандеру, стало гораздо больше – опрос

Социологи также рассказали об отношении украинцев к ОУН-УПА и украинским воинам в разное время в разных армиях, информирует ZN.ua.

За последнее десятилетие украинцев, которые любят Мазепу, Петлюру и Бандеру, стало гораздо больше – опрос
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Украинцы положительно относятся к воинам, в разное время и в разных армиях защищали родную землю от врагов. В частности, 96% граждан положительно относятся к воинам современной украинской армии. Кроме того, 85% опрошенных положительно относятся к воинам советской армии, воевавшим с фашизмом. Сторонников УПА сегодня 71%, говорится в результатах опроса Социологической групп «Рейтинг».

«И если в оценках советских воинов и воинов УПА остаются региональные различия, то в отношении современных воинов украинской армии наблюдается полный региональный или возрастной консенсус», – отметили социологи.

При этом поддержка признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость существенно выросла. Сегодня поддерживают такое утверждение 81% граждан, противоположного мнения придерживаются только 10%. Указано, что с 2010 года показатель поддержки вырос в четыре раза, с 2015 – вдвое.

Если говорить о поддержке исторических фигур, то 90% граждан положительно воспринимают как Богдана Хмельницкого, так и Михаила Грушевского. При этом за последние 10 лет значительно возросла поддержка украинских исторических фигур, вокруг которых еще десять лет назад шли острые дискуссии в обществе.

Так, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе, к которому в 2012 году положительно относились 44% граждан, а в 2022 – 76%. К Симону Петлюре в 2012 году положительно относились 26% украинцев, в 2022 – 49%, к Степану Бандере в 2012 – 22%, в 2022 – 74%.

«Важно, что положительное отношение к идеологу украинского национализма превалирует сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается исключительно на русском языке», – говорится в исследовании.

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