Беларусь стягивает военную технику к границе с Украиной: фотофакт

По трассе Р-17 из Бреста (Беларусь) в направлении агрогородка Мокраны и границы с Украиной движется дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС ВС РБ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", информирует Апостроф.

Отмечается, что в колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего были замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

Как сообщал "Апостроф", в Вооруженных силах Беларуси неожиданно объявили о проверке сил реагирования, в ходе которой белорусские военные должны отрабатывать вопросы приведения в боевую готовность и учебно-боевые задания. При этом, состав военной силы, которая будет привлекаться к проверке, будет регулярно наращиваться.


Лена Руденко, Апостроф

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