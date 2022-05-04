Беларусь стягивает военную технику к границе с Украиной: фотофакт

По трассе Р-17 из Бреста (Беларусь) в направлении агрогородка Мокраны и границы с Украиной движется дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС ВС РБ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", информирует Апостроф .

Отмечается, что в колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего были замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

Как сообщал "Апостроф", в Вооруженных силах Беларуси неожиданно объявили о проверке сил реагирования, в ходе которой белорусские военные должны отрабатывать вопросы приведения в боевую готовность и учебно-боевые задания. При этом, состав военной силы, которая будет привлекаться к проверке, будет регулярно наращиваться.