На территории Приднестровья есть только около 300 боеспособных военных, ситуация там нагнетается искусственно — разведка

Понимая отсутствие заметных успехов в войне против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения роSSийских и пророSSийских вооруженных формирований с территории Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"РоSSияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и юга страны", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что на территории так называемого "ПМР" количество военных, подходящих для ведения боевых действий, составляет около 300 человек. К тому же, все они сейчас охраняют склады боеприпасов в селе Колбасная.

Кстати, более половины этих боеприпасов уже исчерпали свой лимит хранения – теперь они не подлежат транспортировке.

"Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы, — отмечают в разведке. - Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособны, а также нет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления".