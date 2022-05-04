На территории Приднестровья есть только около 300 боеспособных военных, ситуация там нагнетается искусственно — разведка

К технике и находящимся на этой территории боеприпасам тоже есть вопросы. Часть из них больше не пригодна для использования, информирует ZN.ua.

На территории Приднестровья есть только около 300 боеспособных военных, ситуация там нагнетается искусственно — разведка
© unsplash/karengrigorean

Понимая отсутствие заметных успехов в войне против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения роSSийских и пророSSийских вооруженных формирований с территории Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"РоSSияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и юга страны", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что на территории так называемого "ПМР" количество военных, подходящих для ведения боевых действий, составляет около 300 человек. К тому же, все они сейчас охраняют склады боеприпасов в селе Колбасная.

Кстати, более половины этих боеприпасов уже исчерпали свой лимит хранения – теперь они не подлежат транспортировке.

"Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы, — отмечают в разведке. - Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособны, а также нет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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