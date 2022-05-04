В результате обстрелов вблизи Рубежного в Луганской области погиб священник

С конца февраля из-за вражеских обстрелов в области было повреждено по меньшей мере 15 религиозных сооружений.

В результате обстрела села Михайловка близ Рубежного в Луганской области погиб священник.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из-за обломочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в деревне иеромон Парфений.

"Русская армия продолжает соревнование с Богом", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что в Луганской области с конца февраля из-за вражеских обстрелов было повреждено по меньшей мере 15 религиозных сооружений, ранения получили служители храмов.

Напомним, в одном из киевских моргов нашли тело священника Православной Церкви Украины Мирона Зварычука. Он жил в Буче на улице Грушевского и в начале марта отправился за гуманитарной помощью.