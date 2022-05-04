Войска РФ обстреляли Славянск: повреждена многоэтажка и школа

Жертв нет.

Войска РФ обстреляли Славянск: повреждена многоэтажка и школа
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram

Глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях заявил, что оккупанты обстреляли Славянск. В результате обстрела повреждена многоэтажная жилая застройка и школа

Жертв нет.

"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. Сейчас выясняем размер ущерба", - подчеркнул Лях.

Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - подчеркнул глава.


Анна Конюченко, ZN.ua

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