Войска РФ обстреляли Славянск: повреждена многоэтажка и школа

Глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях заявил , что оккупанты обстреляли Славянск. В результате обстрела повреждена многоэтажная жилая застройка и школа

Жертв нет.

"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. Сейчас выясняем размер ущерба", - подчеркнул Лях.

Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - подчеркнул глава.