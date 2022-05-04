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2022-05-04
Войска РФ обстреляли Славянск: повреждена многоэтажка и школа
Жертв нет.
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram
Глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях
Жертв нет.
"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. Сейчас выясняем размер ущерба", - подчеркнул Лях.
Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий вражеских обстрелов.
"Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - подчеркнул глава.
Анна Конюченко, ZN.ua