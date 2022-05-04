Враг в сутки обстрелял восемь областей, – Генштаб

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с Крымом.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465 ракетной бригады вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Сиверском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка роSSийско-украинской границы в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка по артиллерии и минометам. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях, чтобы сковать действия, оккупанты совершают обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огневое поражение наших позиций в районе Азовстали.

В Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово, успеха не имеет.

В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1 армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобугском направлении, чтобы уничтожить фортификационное оборудование наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населённого пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении ситуация остается напряженной и контролируемой.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск поражено семь БпЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняют.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника.

Напомним, вчера РоSSия впервые с начала полномасштабного военного вторжения в Украину обстреляла Закарпатье. Враг попал по инфраструктурному объекту.