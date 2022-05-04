Новый сигнал Западу от путина: самолет судного дня совершил пролеты над Москвой

В последний раз "Летающий кремль" принимал участие в параде в 2010 году, потому эксперты считают, что это послание от путина для Запада.

Президент россии посылает сигнал Западу о серьезности своих намерений по применению ядерного оружия. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Об этом, по словам журналистов, свидетельствуют демонстративные полеты над Москвой путинского самолета Ил-80, специально переоборудованного для того, чтобы управлять страной с воздуха при ядерном ударе на земле. Его еще называют "Летающий кремль". Самолет совершает пролеты уже несколько дней над Москвой.

В кремле же заявляют, что это связано с участием воздушного судна в параде 9 мая. Правда, такой самолет последний раз брал участие в параде в 2010 году. Власти рф отмечают, что Ил-80 будут сопровождать два истребителя МиГ-29.

Ил-80 судного дня имеет необычную конструкцию. У него нет иллюминаторов, кроме кабины пилотов, он может дозаправляться прямо в воздухе, позволяет президенту отдавать приказы военным и в целом управлять государством с командного пункта на борту.