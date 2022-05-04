Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Военный конфликт Украины с Россией может длиться ближайшие двадцать лет.
Такое предположение в эфире Фейгин Live высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, пишет Politeka.net.
«Эта история будет очень долго», - заявил Арестович, напомнив, свой предыдущий "прогноз" относительно сроков войны до 2035 года.
По его словам, война может длиться еще дольше, вплоть до 2042-го года.
"Война в цивилизационном смысле. Это не означает боевые столкновения… Оно может быть и до 42-го, только надо понимать, как это будет происходить. И самое главное, что Украины предлагает деятельные механизмы борьбы с этим", - уточнил Арестович.
Добавим, согласно последнему отчету британской разведки, опубликованному на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter, роSSийская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину.
Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Как отметили в Минобороны Великобритании, это окажет долгосрочное влияние на способность россии развертывать обычные вооруженные силы.