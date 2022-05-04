Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев
Украине нужно сегодня объединять позицию европейцев – так будет достигнут больший успех и победы в битве с Россией. Об этом брат мэра Киева Владимир Кличко
«В Киеве сегодня находился лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – Фридрих Мерц. Он встретился с высшим руководством Украины, встретился с мэром столицы. Выказал поддержку и заверил в дальнейшей помощи нашему государству. И мы за это благодарны. Я убежден, что Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры. С которыми нужно разговаривать, развивать сотрудничество, за что-то быть благодарными, в чем-то убеждать», – написал Владимир Кличко.
Он отметил, что в Германии были обеспокоены тем, что Украина отказалась принять немецкого президента Франко-Вальтера Штайнмайера.
«Масла в огонь подливают и недипломатические изречения украинского посла в адрес немецкого канцлера. Сейчас не время для эмоций и излишнего красноречия! Уверен, Президент Зеленский должен все-таки сделать политически взвешенный шаг и пригласить Президента Германии – государства-стратегического партнера Украины в Киев. Нам нужно сегодня объединять позицию европейцев – так мы добьемся большего успеха для нашей страны и победы в битве с роSSийским агрессором», – подчеркнул Владимир Кличко.