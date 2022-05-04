Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев

Украине нужно сегодня объединять позицию европейцев – так будет достигнут больший успех и победы в битве с Россией . Об этом брат мэра Киева Владимир Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

«В Киеве сегодня находился лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – Фридрих Мерц. Он встретился с высшим руководством Украины, встретился с мэром столицы. Выказал поддержку и заверил в дальнейшей помощи нашему государству. И мы за это благодарны. Я убежден, что Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры. С которыми нужно разговаривать, развивать сотрудничество, за что-то быть благодарными, в чем-то убеждать», – написал Владимир Кличко.

Он отметил, что в Германии были обеспокоены тем, что Украина отказалась принять немецкого президента Франко-Вальтера Штайнмайера.