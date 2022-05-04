За сутки оккупанты потеряли еще 300 солдат

РФ потеряла 15 танков и 43 боевых бронированных машин.

За сутки оккупанты потеряли еще 300 солдат
Фото: День

За сутки оккупанты потеряли еще 300 военных. В общей сложности на 4 мая общие боевые потери противника составили 24500 человек.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Потери техники врага:

  • танков ? 1077 (+15) ед,

  • боевых бронированных машин ? 2610 (+43) ед,

  • артиллерийских систем – 491 (+16) ед,

  • РСЗО – 163 (+1) ед,

  • средства ПВО – 81 (+1) ед,

  • самолетов – 194 (+0) ед,

  • вертолетов – 155 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24) ед,

  • корабли /катера – 10 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),

  • специальная техника – 38 (+0),

  • крылатые ракеты – 87 (+3).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники. противника.

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