За сутки оккупанты потеряли еще 300 солдат
РФ потеряла 15 танков и 43 боевых бронированных машин.
За сутки оккупанты потеряли еще 300 военных. В общей сложности на 4 мая общие боевые потери противника составили 24500 человек.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Потери техники врага:
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танков ? 1077 (+15) ед,
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боевых бронированных машин ? 2610 (+43) ед,
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артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
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РСЗО – 163 (+1) ед,
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средства ПВО – 81 (+1) ед,
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самолетов – 194 (+0) ед,
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вертолетов – 155 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24) ед,
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корабли /катера – 10 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),
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специальная техника – 38 (+0),
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крылатые ракеты – 87 (+3).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.
Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники. противника.