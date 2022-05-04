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2022-05-04
Ракетные удары РоSSии не остановят оружейную помощь Украине, - Ермак
"РоSSия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие".
Фото: ОПУ
Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что РоSSийская Федерация своими ракетными ударами стремится остановить оружейную помощь Украине от западных партнеров, но ей это не удастся.
Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.
"РоSSия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", – подчеркнул руководитель ОП.
Напомним, вечером 3 мая роSSийские войска нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. В частности, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ нанесла удар по Закарпатью.