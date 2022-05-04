Ракетные удары РоSSии не остановят оружейную помощь Украине, - Ермак

"РоSSия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие".

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что РоSSийская Федерация своими ракетными ударами стремится остановить оружейную помощь Украине от западных партнеров, но ей это не удастся.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

"РоSSия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", – подчеркнул руководитель ОП.