Оккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватить

Именно эти населенные пункты могут стать плацдармом для усилий рашистов по отсечению украинских сил в регионе.

В районе населенного пункта Изюм Харьковской области роSSийские оккупанты развернули 22 батальонные-тактические группы. Также оккупанты попытаются захватить города Краматорск и Северодонецк. Об этом сообщает военная разведки Великобритании в Twitter .

По информации британской разведки, все попытки оккупантов прорвать украинскую оборону и набрать обороты сходят на нет. При этом враг не покидает планы по захвату двух населенных пунктов.

В то же время разведка отмечает, что потенциальный захват Краматорска и Северодонецка вероятно укрепит роSSийский военный контроль над северо-восточным Донбассом. Именно эти населенные пункты могут стать плацдармом для усилий рашистов по отсечению украинских сил в регионе.

Тем временем, глава СНБО Украины Алексей Данилов считает, что «россия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине» и , что война «будет долгой».