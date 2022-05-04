Украинские защитники ликвидировали уже 24 500 роSSийских захватчиков — Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже 24,5 тысячи военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 500 (+300) человек ликвидировано;

танков ? 1077 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 2 610 (+43) единиц;

артиллерийских систем – 491 (+16) единица;

РСЗО – 163 (+1) единицы;

средства ПВО – 81 (+1) единица;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24) единиц;

корабли/катера – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);

специальная техника – 38;

крылатые ракеты – 87 (+3).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.