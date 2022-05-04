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2022-05-04
Украинские защитники ликвидировали уже 24 500 роSSийских захватчиков — Генштаб ВСУ
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях, информирует
© ГСЧС / Facebook
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже 24,5 тысячи военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 500 (+300) человек ликвидировано;
- танков ? 1077 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 610 (+43) единиц;
- артиллерийских систем – 491 (+16) единица;
- РСЗО – 163 (+1) единицы;
- средства ПВО – 81 (+1) единица;
- самолетов – 194 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24) единиц;
- корабли/катера – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
- специальная техника – 38;
- крылатые ракеты – 87 (+3).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua