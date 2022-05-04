Украинские защитники ликвидировали уже 24 500 роSSийских захватчиков — Генштаб ВСУ

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях, информирует ZN.ua.

Украинские защитники ликвидировали уже 24 500 роSSийских захватчиков — Генштаб ВСУ
© ГСЧС / Facebook

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже 24,5 тысячи военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24 500 (+300) человек ликвидировано;
  • танков ? 1077 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 610 (+43) единиц;
  • артиллерийских систем – 491 (+16) единица;
  • РСЗО – 163 (+1) единицы;
  • средства ПВО – 81 (+1) единица;
  • самолетов – 194 единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24) единиц;
  • корабли/катера – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
  • специальная техника – 38;
  • крылатые ракеты – 87 (+3).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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