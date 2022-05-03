Посольство Кипра возобновляет свою работу в Киеве.

На здании диппредставительства уже подняли кипрский флаг.

Посольство Кипра возобновляет свою работу в Киеве.
Фото: facebook.com/CyprusinUkraine

Посольство Кипра постепенно возобновляет работу в Киеве. На здании диппредставительства уже подняли кипрский флаг.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Отмечается, что глава миссии Лина Темистоклеус не уезжала из Украины с момента полномасштабного вторжения РоSSии.

"Посольство Кипра постепенно возобновляет свою работу в Киеве в рамках последовательной поддержки Украины Кипром в вопросах принципиальной важности. С 3 мая флаг снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киев уже вернулись 32 дипломатических представительства. Нацгвардрдия усилила их охрану.

Посольство США в Украине может вернуться в Киев в конце мая.

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