В Приднестровье готовятся к эвакуации семей роSSийских офицеров — Генштаб ВСУ

Подразделения оперативной группы армии РФ в регионе до сих пор находятся в полной боевой готовности, информирует ZN.ua.

В Приднестровье готовятся к эвакуации семей роSSийских офицеров — Генштаб ВСУ
© Минобороны РоSSии/t.me

В Приднестровском регионе Республики Молдова РоSSия проводит подготовку к эвакуации семей офицеров оперативной группы своих войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По информации Генштаба, ситуация в Приднестровье остается сложной. Подразделения оперативной группы армии РФ до сих пор находятся в полной боевой готовности, а вооруженные формирования Приднестровского региона Молдовы несут службу в усиленном режиме.

Тем временем на территории Украины захватчики не прекращают проведение наступательных действий на востоке с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Также стало известно, что в результате действий Вооруженных сил Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными.

В сообщении Генштаба говорится и о ситуации в регионах Украины.

На Слобожанском направлении роSSийские военные продолжают наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков. На Изюмском направлении оккупанты проводят наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково, но несут потери.

Для поддержки они переместили из Белгородской области в район Изюма батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

На временно захваченных территориях Харьковской области россияне проводят фильтрационные мероприятия, дополнительно привлекая подразделения росгвардии.

На Донецком и Таврическом направлениях группировки вражеских войск ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения, а также производят авиационные удары и артиллерийские обстрелы украинских позиций.

Основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на наступлении на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Рубежного, Попасного и развития наступления в направлениях на Лиман, Сиверск и Славянск.

Также захватчики дальше размещают в определенных районах склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, организовали пункт ремонта и восстановления поврежденной техники. В то же время, на отдельных рубежах враг оборудует вторую линию обороны.

В Мариуполе военные РФ продолжают блокировать украинских защитников в районе "Азовстали", производя обстрелы артиллерией и танками территории металлургического комбината.

На Таврическом направлении россияне продолжают демонстративные действия и маневры для сковывания действий ВСУ и недопущения их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения и продолжает обстреливать подразделения украинских защитников. Здесь оккупанты осуществляют перегруппировку, наращивают системы огневого поражения, ПВО и материально-технического обеспечения.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области украинцами была разоблачена роSSийская диверсионно-разведывательная группа.


Максим Царук, ZN.ua

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