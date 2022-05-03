Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналист

Журналист Роман Цымбалюк рассказал, что атака ВСУ по острову Змеиный, который находится под временной оккупацией нашего врага, привела к гибели всех находившихся там военные РФ . Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке .

Цымбалюк добавил, что накануне с острова вывезли восемьоккупантов – их переправили в Крым.