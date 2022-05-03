Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналист

Командование РФ знало о планах наших защитников.

Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналист
© ВМС ВС Украины / Facebook

Журналист Роман Цымбалюк рассказал, что атака ВСУ по острову Змеиный, который находится под временной оккупацией нашего врага, привела к гибели всех находившихся там военные РФ. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Цымбалюк добавил, что накануне с острова вывезли восемьоккупантов – их переправили в Крым.

"По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали, — пишет журналист. - На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент командование ВС РФ считает пропавшими без вести".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты взяли в плен главу Чернобаевской ТГ Игоря ДудараОккупанты взяли в плен главу Чернобаевской ТГ Игоря Дудара
Оккупанты убили двух гражданских женщин на "Азовстали"Оккупанты убили двух гражданских женщин на "Азовстали"
Оккупанты штурмуют "Азовсталь", Паламар выпустил срочное обращение: "Мы сделаем все, но призываем..."Оккупанты штурмуют "Азовсталь", Паламар выпустил срочное обращение: "Мы сделаем все, но призываем..."
Оккупанты начали штурм "Азовстали" в МариуполеОккупанты начали штурм "Азовстали" в Мариуполе
РоSSийские оккупанты начали штурмовать «Азовсталь» в МариуполеРоSSийские оккупанты начали штурмовать «Азовсталь» в Мариуполе
С начала войны роSSийские захватчики убили более 20 украинских и иностранных журналистов — МИДС начала войны роSSийские захватчики убили более 20 украинских и иностранных журналистов — МИД
Из-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВАИз-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВА
РоSSийские печати и план интеграции: оккупанты тянут захваченные украинские территории в РФ — ГУР МинобороныРоSSийские печати и план интеграции: оккупанты тянут захваченные украинские территории в РФ — ГУР Минобороны
В Угледаре оккупанты убили мирных жителей, пришедших за водой: фото с места трагедииВ Угледаре оккупанты убили мирных жителей, пришедших за водой: фото с места трагедии
Оккупанты проводят перегруппировку войск: актуальная карта боев в УкраинеОккупанты проводят перегруппировку войск: актуальная карта боев в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости