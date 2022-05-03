Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналист
Командование РФ знало о планах наших защитников.
Журналист Роман Цымбалюк рассказал, что атака ВСУ по острову Змеиный, который находится под временной оккупацией нашего врага, привела к гибели всех находившихся там военные РФ. Об этом он написал
Цымбалюк добавил, что накануне с острова вывезли восемьоккупантов – их переправили в Крым.
"По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали, — пишет журналист. - На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент командование ВС РФ считает пропавшими без вести".