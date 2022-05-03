Глава государства-террориста Владимир Путин заявил президенту Франции Эмануэлю Макрону, что угроза продовольственной безопасности в мире прямо проистекает из вопроса санкций против РоSSии. Как сообщает пресс-служба Кремля, тему угрозы голодалидер Франции затронул в телефонном разговоре с Путиным во вторник.

В частности, Макрон выразил Путину обеспокоенность проблемой обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

На что получил ответ, что угроза глобальной продовольственной безопасности вызвана, прежде всего, санкционными мерами Запада против РоSSии, передает Кремль.

"В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в этом вопросе затруднена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", - сообщили в Кремле.

Напомним, что украинские порты РоSSия начала блокировать еще накануне вторжения под предлогом проведения военных учений.