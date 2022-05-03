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2022-05-03
Оккупанты убили двух гражданских женщин на "Азовстали"
Сейчас там разбирают завалы, под которыми могут быть люди, информирует
© Коллаж ZN.UA
Ночные бомбардировки рашистами завода "Азовсталь" привели к гибели двух гражданских женщин, еще десять человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов"
Сейчас наши защитники продолжают разбирать завалы, так как под ними могут быть еще люди.
"Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной", — говорится в сообщении.
Виктория Хмилевская, ZN.ua