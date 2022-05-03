В Минобороны Казахстана заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину в рамках ОДКБ

Казахстан не собирается задействовать свои миротворческие войска в войне РФ против Украины. По этому вопросу даже не проводятся переговоры, заявил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

По словам представителя Минобороны Казахстана, использование миротворческих войск возможно только при наличии резолюции Совета безопасности ООН .

«На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение вооруженных сил возможно. Но сейчас этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не проводятся», – отметил Камалетдинов.