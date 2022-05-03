Оккупанты начали штурм "Азовстали" в Мариуполе

Целую ночь завод бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины.

Оккупанты начали штурм "Азовстали" в Мариуполе
Фото: АЗОВ

Оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина").

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали", - сказал он.

По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом роSSийская авиация бомбила комбинат.

“Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, потому что ситуация очень сложная”, – отметили военные.

Напомним, после частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" роSSийские оккупанты 2 мая обстреливали территорию завода "Азовсталь", где скрываются гражданские и украинские защитники.

Эвакуация людей с завода началась 1 мая.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, из 14 эвакуационных автобусов с жителями Мариуполя достались подконтрольной украинскому правительству территории всего три. Судьба людей, находящихся в остальных 11 – неизвестна.

По словам Бойченко, всего в Мариуполе остается более 100 тысяч жителей, которые также ждут эвакуации. Он добавил, что более 200 гражданских скрываются на заводе "Азовсталь".

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