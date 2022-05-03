Рашисты держат мариупольцев в плену: фото из фильтрационного лагеря

В Сети появились фото условий того, в каких условиях находятся украинцы в условиях фильтрационных лагерей роSSийских оккупантов, информирует Апостроф .

Об этом сообщил Telegram-канал Вооруженных сил Украины.

На фото видно, в каких условиях живут люди на оккупированных территориях, включая блокадный Мариуполь. Отмечается, что так живут люди, которые уже прошли "фильтрацию" со стороны оккупантов.

Кроме того, сообщается, что рашисты не отпускают мужчин - их собираются либо влить в ряды своей оккупационной армии, либо привлечь к работам.