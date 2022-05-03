Звезда украинского бокса жестко высмеял роSSийскую армию

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк с иронией высказался о потерях роSSийской армии техники в войне, развязанной ею в соседней стране, информирует Апостроф.

Свое мнение о вооружении РФ 36-летний полусредневес поделился в сторис Instagram.

"Если РоSSия и дальше будет расконсервировать свою технику советских времен, то скоро можем увидеть битву танков ленд-лиз 2022 vs ленд-лиз 1942", - написал Тарас.

Шелестюк - уроженец Макеевки (Донецкая область), в настоящее время он проживает в США. На профессиональном ринге украинец провел 19 боев и одержал 19 побед. Тарас - бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне.


Сергей Антонов, Апостроф

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