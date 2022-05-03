Звезда украинского бокса жестко высмеял роSSийскую армию

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк с иронией высказался о потерях роSSийской армии техники в войне, развязанной ею в соседней стране, информирует Апостроф .

Свое мнение о вооружении РФ 36-летний полусредневес поделился в сторис Instagram.

"Если РоSSия и дальше будет расконсервировать свою технику советских времен, то скоро можем увидеть битву танков ленд-лиз 2022 vs ленд-лиз 1942", - написал Тарас.