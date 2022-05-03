РоSSийские оккупанты начали штурмовать «Азовсталь» в Мариуполе

Перед штурмом вражеская авиация несколько часов бомбила территорию завода, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты начали штурмовать «Азовсталь» в Мариуполе
© t.me/polkazov

РоSSийские оккупанты начали штурм металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил журналист Андрей Цаплиенко. На территории завода все еще продолжают находиться мирные жители и украинские защитники.

«Оккупанты начали штурм «Азовстали», прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка «Азов». Больше деталей пока нет. Перед штурмом авиация орков несколько часов бомбила «Азовсталь». Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя», – сообщил Цаплиенко.

Позже он также добавил слова заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламаря: «Находящиеся на «Азовстале» Защитники Мариуполя призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию».

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