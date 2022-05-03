Джонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробности

3 мая, во вторник, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины, приветствуя украинскую борьбу против роSSийского агрессора. В то же время впервые за два месяца перед парламентом отчитался и Владимир Зеленский.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Борис Джонсон поддержал Украину и объявил о новом пакете военной помощи с оружием и средствами защиты на 3 млрд. фунтов, включающий ракеты, радары контрбатарейной борьбы и прочее. Также премьер-министр Соединенного Королевства сказал: "Ukraine will win! Украина победит!".

В то же время он прокомментировал, что санкции были введены не вовремя словами "We collectively failed/ Это наш общий провал".