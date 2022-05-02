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2022-05-02
РФ готовится объявить мобилизацию 9 мая — Буданов
К этой дате Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Москва готовится объявить о мобилизации в РоSSии 9 мая. Об этом он заявил во время
"Уже сейчас РоSSия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации, - сказал Буданов. - Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации".
Начальник разведки также отметил, что до 9 мая Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе.
Виктория Хмилевская, ZN.ua