РФ готовится объявить мобилизацию 9 мая — Буданов

К этой дате Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе, информирует ZN.ua.

РФ готовится объявить мобилизацию 9 мая — Буданов
© Минобороны РоSSии/t.me

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Москва готовится объявить о мобилизации в РоSSии 9 мая. Об этом он заявил во время интервью НВ.

"Уже сейчас РоSSия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации, - сказал Буданов. - Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации".

Начальник разведки также отметил, что до 9 мая Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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