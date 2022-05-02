Украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу РоSSии, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев. Об этом он заявил в интервью греческому общественному вещателю ?R?.

"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.

"В противном случае, если мы будем готовы отдать часть РоSSии, то это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что ли они погибли? И потом РоSSия на этом не остановится, вы должны это знать. Она же не остановилась на Крыму. Дать им небольшой отдых перед тем, что они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это", - отметил глава государства.