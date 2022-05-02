Wyborcza: Эксперт из Италии объяснил, что будет, если Украине перестать поставлять оружие

Если бы не военная помощь других стран, за эти два месяца «Украины уже не было бы на карте». А Владимир Путин пошел бы в наступление против стран Балтии.

Такое мнение высказал директор итальянского аналитического центра CSI Андреа Маргеллетти, - пишет Gazeta Wyborcza . Отвечая на вопросы итальянских журналистов, он подчеркнул, что Запад не пытается еще больше разжечь войну, выделяя дополнительную военную помощь для армии Украины. В частности, США собираются выделить на это дополнительные 33 миллиарда долларов.

«Я считаю, что в такой критический момент мы должны отложить в сторону наши симпатии и идеологию. Тот, кто профессионально занимается анализом, полагается на факты. Одна страна – РоSSия – вторглась на территорию другой страны – Украины. Без международной помощи жертва агрессии не продержалась бы дольше нескольких дней», – убежден Маргеллетти.