Wyborcza: Эксперт из Италии объяснил, что будет, если Украине перестать поставлять оружие

Военный эксперт из Италии признал, что большинство его соотечественников против поставок оружия украинской армии, однако, он подчеркнул, что это ошибочная позиция, информирует ZN.ua.

Если бы не военная помощь других стран, за эти два месяца «Украины уже не было бы на карте». А Владимир Путин пошел бы в наступление против стран Балтии.

Такое мнение высказал директор итальянского аналитического центра CSI Андреа Маргеллетти, - пишет Gazeta Wyborcza. Отвечая на вопросы итальянских журналистов, он подчеркнул, что Запад не пытается еще больше разжечь войну, выделяя дополнительную военную помощь для армии Украины. В частности, США собираются выделить на это дополнительные 33 миллиарда долларов.

«Я считаю, что в такой критический момент мы должны отложить в сторону наши симпатии и идеологию. Тот, кто профессионально занимается анализом, полагается на факты. Одна страна – РоSSия – вторглась на территорию другой страны – Украины. Без международной помощи жертва агрессии не продержалась бы дольше нескольких дней», – убежден Маргеллетти.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Мобилизацию в Украине могут продлить после 24 мая: в Генштабе ВСУ назвали условияМобилизацию в Украине могут продлить после 24 мая: в Генштабе ВСУ назвали условия
Дания будет инвестировать в восстановление Украины – МИДДания будет инвестировать в восстановление Украины – МИД
Для возобновления работы ВСП нужно назначить десять новых членов: эксперты рассказали, как это можно сделать сейчасДля возобновления работы ВСП нужно назначить десять новых членов: эксперты рассказали, как это можно сделать сейчас
Завтра французские эксперты приступят к экспертизе ДНК тел в БучеЗавтра французские эксперты приступят к экспертизе ДНК тел в Буче
В РФ одна из рот в полном составе вместе с командиром отказались воевать в Украине – журналистВ РФ одна из рот в полном составе вместе с командиром отказались воевать в Украине – журналист
Помощники Ильи Кивы готовили провокации в Украине: фото, видео и все подробностиПомощники Ильи Кивы готовили провокации в Украине: фото, видео и все подробности
"Приключения" генерала Герасимова в Украине: появились новые детали про начальника генштаба РФ"Приключения" генерала Герасимова в Украине: появились новые детали про начальника генштаба РФ
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 2 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 2 мая
Новые "грузы 200" и более 2,5 тысяч подбитых бронемашин: потери РФ в Украине на 2 маяНовые "грузы 200" и более 2,5 тысяч подбитых бронемашин: потери РФ в Украине на 2 мая
Министр внутренних дел ФРГ обвинила посольство РоSSии в Берлине в распространении дезинформации о роSSийской агрессии в УкраинеМинистр внутренних дел ФРГ обвинила посольство РоSSии в Берлине в распространении дезинформации о роSSийской агрессии в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости