Wyborcza: Эксперт из Италии объяснил, что будет, если Украине перестать поставлять оружие
Военный эксперт из Италии признал, что большинство его соотечественников против поставок оружия украинской армии, однако, он подчеркнул, что это ошибочная позиция, информирует
Если бы не военная помощь других стран, за эти два месяца «Украины уже не было бы на карте». А Владимир Путин пошел бы в наступление против стран Балтии.
Такое мнение высказал директор итальянского аналитического центра CSI Андреа Маргеллетти, - пишет
«Я считаю, что в такой критический момент мы должны отложить в сторону наши симпатии и идеологию. Тот, кто профессионально занимается анализом, полагается на факты. Одна страна – РоSSия – вторглась на территорию другой страны – Украины. Без международной помощи жертва агрессии не продержалась бы дольше нескольких дней», – убежден Маргеллетти.