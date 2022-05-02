Дания будет инвестировать в восстановление Украины – МИД
Королевство уже отправила Украине помощь, в том числе и военную, на 200 миллионов евро, информирует
Дания скоро практически поможет Украине в восстановлении, сообщил глава датской дипломатии Йеппе Кофод.
"Мы будем партнером и инвестировать в восстановление Украины. И я вновь подтвердил обязательство Дании в восстановлении Николаева. Мы хотим перейти к более детальной информации от украинских партнеров. Но в то время как мы говорим, у нас есть экономическая помощь, а также практическая помощь Украине, которая уже в пути: она поможет восстановить вашу страну", - сказал Кофод на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.
Глава МИД Дании объяснил это тем, что “мы должны делать все возможное, чтобы показать, что такие разрушения не должны происходить, и что мы преодолеем их как можно скорее”.
Он указал, что Дания продолжит предоставлять Украине военную, гуманитарную поддержку.
"Мы уже предоставили Украине помощи на более, чем EUR200 млн, в том числе много оружия. И мы хотим продолжить нашу поддержку, мы хотим поддержать Украину в борьбе с Россией. Мы также будем призывать РоSSию немедленно и безусловно уйти из вашей страны", - подчеркнул Кофод, отметив необходимость продолжать вводить более жесткие санкции против РоSSии. И продолжать отправлять помощь Украине, включая соответствующее оружие, собирать доказательства преступлений РФ и привлекать преступников к ответственности.