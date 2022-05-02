Ситуация в Киеве - контролируемая, но остается угроза авиа- и ракетных ударов, - Жирнов

Сейчас в столицу постепенно возвращаются жители, поэтому власти работают над налаживанием инфраструктуры города, разминированием и разборами завалов.

Ситуация в Киеве - контролируемая, но остается угроза авиа- и ракетных ударов, - Жирнов
Фото: КМДА

Для Киева остается актуальной угроза авиационных и ракетных ударов РоSSии, в настоящее время ситуация контролируется.

Об этом сообщил руководитель Киевской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов.

Он отметил, что с начала широкомасштабного вторжения в Киеве погибли около ста человек, среди них – 4 ребенка; ранения получили более 400 горожан. Были повреждены более 200 жилых домов, а также частные усадьбы, школы и детские сады.

Поскольку в Киев продолжают прибывать жители, основные усилия служб города направлены на обеспечение жизнедеятельности столицы: разбор завалов, разминирование, наладку транспортной инфраструктуры города, добавил Жирнов.

"Для сообщения левого и правого берегов города работает метрополитен. Возобновлено движение по 17 автобусным маршрутам через Северный, Южный и Дарницкий мосты. Наземный общественный транспорт столицы (автобусы, троллейбусы, трамваи) курсирует с 07:00 до 21:00, - сообщил руководитель КМВА.

Он обратился к владельцам автомобилей с просьбой не занимать при движении полосу общественного транспорта. Ведь ею пользуются автомобили, обслуживающие предприятия критической инфраструктуры, и военные.

"Также рекомендуем киевлянам отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы не создавать пробки на дорогах столицы. Также просим горожан экономить горючее", - добавил Жирнов.

Напомним, в КГГА сообщили, что ныне столице окружение не угрожает, но городские власти готовы к любому сценарию. Город заготовил достаточное количество еды и лекарств и хранит их в разных местах, чтобы россияне не уничтожили все одним ракетным ударом.

Также киевлян просят воздержаться от посещения городских кладбищ из-за мин. Посещать леса, лесопарковые зоны и другие места отдыха на природе пока небезопасно.

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