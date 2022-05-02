Чернобаевка-18: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов, - Арестович

На Херсонщине продолжаются взрывы и обстрелы.

Вооруженные силы Украины уничтожили в Чернобаевке склад боеприпасов.

Об этом сообщил в своем Facebook советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов", – написал Арестович.

Напомним, сегодня в Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы.

Оккупанты уничтожают скифские курганы, оборудуя на их месте огневые позиции.