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2022-05-02
Чернобаевка-18: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов, - Арестович
На Херсонщине продолжаются взрывы и обстрелы.
Фото: ОПУ
Вооруженные силы Украины уничтожили в Чернобаевке склад боеприпасов.
Об этом сообщил в своем Facebook советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов", – написал Арестович.
Напомним, сегодня в Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы.
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