В роSSийской Перми на пороховом заводе произошел "хлопок", после чего загорелся пожар, два человека погибли. Об этом сообщают роSSийские СМИ .

ЧП произошло 1 мая примерно в 20:00. На территории Пермского порохового завода раздался сильнейший взрыв. Как описали это очевидцы происшествия, они услышали резкий шум, от которого задрожали окна. Выдвинувшись из окон, они обнаружили столб густого дыма, поднимающийся над территорией порохового завода.

Предприятие производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО.

В результате возгорания на ФКП "Пермский пороховой завод" погибли двое работников.

По информации Управления Ростехнадзора по Пермскому краю, на производственном участке №12 производства "Пластмассы" произошло возгорание продукции.

В настоящее время комиссия устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая.

Напомним, череда несчастий началась в РоSSии с гибели ракетного крейсера Москва. РоSSийские пропагандистские СМИ дали объяснение происшествию. Так, например, на сайте "Екатеринбург Онлайн" появилась публикация о том, что причиной пожара на крейсере, а затем – и его гибели, якобы послужил окурок сигареты.

Также последние несколько недель пожары, "хлопки", обрушение мостов и железнодорожных путей проходят по всей РоSSии. В частности - в Москве, Белгороде, Брянске, Курске, Твери и даже в Уссурийске и на Сахалине.