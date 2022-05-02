Посольство США может вернуться в Киев в конце мая, - Квин

Посольство США в Украине может вернуться в Киев в конце мая.

Об этом сообщила временная поверенная по делам США Кристина Квин на брифинге во Львове, передает "Укринформ".

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев ", – отметила Квин.

По ее словам, термины обусловлены вопросами безопасности персонала. Также в посольстве ожидают рекомендаций и разрешения Госдепартамента США .