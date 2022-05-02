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2022-05-02
Посольство США может вернуться в Киев в конце мая, - Квин
Термины обусловлены вопросами безопасности персонала.
Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Посольство США в Украине может вернуться в Киев в конце мая.
Об этом сообщила временная поверенная по делам США Кристина Квин на брифинге во Львове, передает "Укринформ".
"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – отметила Квин.
По ее словам, термины обусловлены вопросами безопасности персонала. Также в посольстве ожидают рекомендаций и разрешения Госдепартамента США.
Напомним, сегодня в Киеве возобновило работу посольство Дании. Вернулись в украинскую столицу посол и ряд сотрудников посольства Южной Кореи.