Посольство США может вернуться в Киев в конце мая, - Квин

Термины обусловлены вопросами безопасности персонала.

Посольство США может вернуться в Киев в конце мая, - Квин
Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Посольство США в Украине может вернуться в Киев в конце мая.

Об этом сообщила временная поверенная по делам США Кристина Квин на брифинге во Львове, передает "Укринформ".

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – отметила Квин.

По ее словам, термины обусловлены вопросами безопасности персонала. Также в посольстве ожидают рекомендаций и разрешения Госдепартамента США.

Напомним, сегодня в Киеве возобновило работу посольство Дании. Вернулись в украинскую столицу посол и ряд сотрудников посольства Южной Кореи.

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