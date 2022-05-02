В Одесской области сбили беспилотник оккупантов

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что Силы украинской противовоздушной обороны в понедельник, 2 мая, в небе над Одесской областью сбили беспилотный летательный аппарат РФ .

"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация тоже уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", - отметил Бранчук на брифинге.

Председатель Одесской ОВ Максим Марченко отметил, что беспилотник сбили в Одесском районе.