В Одесской области сбили беспилотник оккупантов

В Одесской ОВА говорят, что это был не просто разведчик, информирует ZN.ua.

В Одесской области сбили беспилотник оккупантов
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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что Силы украинской противовоздушной обороны в понедельник, 2 мая, в небе над Одесской областью сбили беспилотный летательный аппарат РФ.

"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация тоже уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", - отметил Бранчук на брифинге.

Председатель Одесской ОВ Максим Марченко отметил, что беспилотник сбили в Одесском районе.


Анна Конюченко, ZN.ua

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