РФ нанесла ракетный удар по свинокомплексу и складам с зерном в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что войска РФ нанесли ракетный удар по свонокомплексу в Синельниковском районе Днепропетровской области.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", - подчеркнул Резниченко в Telegram.

Утром роSSийские оккупанты обстреляли во второй раз склады с зерном в Синельниковском районе.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады ", - отметил глава Днепропетровской ОВА.