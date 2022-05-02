РФ нанесла ракетный удар по свинокомплексу и складам с зерном в Днепропетровской области

Вторая ракета попала в посадку.

РФ нанесла ракетный удар по свинокомплексу и складам с зерном в Днепропетровской области
© Валентин Резниченко / Telegram

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что войска РФ нанесли ракетный удар по свонокомплексу в Синельниковском районе Днепропетровской области.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", - подчеркнул Резниченко в Telegram.

Утром роSSийские оккупанты обстреляли во второй раз склады с зерном в Синельниковском районе.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады ", - отметил глава Днепропетровской ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
В Белгородской области снова раздались взрывыВ Белгородской области снова раздались взрывы
"У нас снова прилет": опубликован момент удара по Днепропетровщине, куда попала ракета"У нас снова прилет": опубликован момент удара по Днепропетровщине, куда попала ракета
В Луганской области в плен попали семь боевиков ЧВК “Вагнер”В Луганской области в плен попали семь боевиков ЧВК “Вагнер”
РоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – ГенштабРоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – Генштаб
В Белгородской области РФ горит военный объектВ Белгородской области РФ горит военный объект
Обстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобренийОбстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобрений
Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградамиЗеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами
В Курской области РФ обрушился железнодорожный мостВ Курской области РФ обрушился железнодорожный мост
Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщинаВраг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщина
РоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову ЗмеиныйРоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову Змеиный
Последние новости
Подгружаем последние новости