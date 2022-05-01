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2022-05-01
РФ стягивает все больше новой силы в Изюмский район
Больше всего оккупантов сосредоточено в юго-восточной и восточной частях Боровской поселковой рады, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Боровская поселковая территориальная громада остается временно захваченной оккупантаи. РоSSия стягивает новые силы в Изюмский район Харьковской области, сообщает Боровский поселковый совет в
"Количество живой силы противника и вражеской техники на территории громады в последнее время растет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего роSSийских оккупантов сосредотачивается в юго-восточной и восточной частях громады.
"Населенные пункты в этой местности являются наиболее опасными для мирных жителей", - подчеркнули в поселковой раде.
Анна Конюченко, ZN.ua