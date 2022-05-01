РоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову Змеиный

Корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины, информирует ZN.ua.

РоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову Змеиный
© Министерство обороны РФ

В Черном море зафиксирована активизация сил роSSийского флота. Существует угроза ракетного удара по территории Украины, сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, остающихся на острове. Остальные корабли и подводная лодка продолжают держать угрозу по территории Украины на высоком уровне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские подразделения в Херсонской и Николаевской области продолжали ведение боевых действий на занятых рубежах.

"Вражеские подразделения активных наступательных действий не вели, очевидно, пытаясь аккумулировать силы и восстановить технику, не прекращая артиллерийско-минометные обстрелы наших позиций", - подчеркнули в ОК.

Войска РФ продолжают ведение воздушной разведки с помощью БПЛА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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