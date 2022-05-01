Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя

Под комбинатом Азовсталь остаются сотни гражданских, военных, пограничников и полицейских, информирует ZN.ua.

Папа Римский Франциск назвал варварством том, что РоSSия сделала с украинским городом Мариуполь. РоSSия разбомбила и разрушила город на берегу Азовского моря.

“Каждый день мая давайте вместе помолимся за мир. Мои мысли обращены к украинскому городу Мариуполю, "городу Марии", варварски разбомбленному и разрушенному”, - твитнул Папа Франциск в воскресенье.

Он снова попросил организовать безопасные гуманитарные коридоры для людей, оказавшихся в ловушке в этом городе.

Every day of May, let us #PrayTogether the Rosary for peace. My thought goes to the Ukrainian city of Mariupol', "Mary's City", barbarically bombed and destroyed. I renew the request that secure humanitarian corridors might be arranged for the people trapped in that city.

— Pope Francis (@Pontifex) May 1, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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