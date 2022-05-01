Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя
Под комбинатом Азовсталь остаются сотни гражданских, военных, пограничников и полицейских, информирует
Папа Римский Франциск назвал варварством том, что РоSSия сделала с украинским городом Мариуполь. РоSSия разбомбила и разрушила город на берегу Азовского моря.
“Каждый день мая давайте вместе помолимся за мир. Мои мысли обращены к украинскому городу Мариуполю, "городу Марии", варварски разбомбленному и разрушенному”, - твитнул Папа Франциск в воскресенье.
Он снова попросил организовать безопасные гуманитарные коридоры для людей, оказавшихся в ловушке в этом городе.
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