Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя

Папа Римский Франциск назвал варварством том, что РоSSия сделала с украинским городом Мариуполь. РоSSия разбомбила и разрушила город на берегу Азовского моря.

“Каждый день мая давайте вместе помолимся за мир. Мои мысли обращены к украинскому городу Мариуполю, "городу Марии", варварски разбомбленному и разрушенному”, - твитнул Папа Франциск в воскресенье.

Он снова попросил организовать безопасные гуманитарные коридоры для людей, оказавшихся в ловушке в этом городе.