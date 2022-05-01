Очень сложная ситуация в Гуляйполе, - Запорожская ОВА

Некоторые люди живут без крыши над головой.

В Орехове и Гуляйполе Запорожской области ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской ОВА.

Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их города ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повреждены снарядами. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает скот.

"Некоторые люди живут без крыши над головой, некоторых приютили другие жители", - рассказал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Кроме того, в городе сложная ситуация с продуктами.

"Хлеб поставляют с перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья", - констатирует спикер.

По словам Арефьева, очень сложная ситуация и в Гуляйполе, и в других населенных пунктах области, которые находятся под постоянными обстрелами.

Напомним, что в Запорожской области комендантский час 1 мая начнется в 17:00.

Также в Запорожской области днем 1 мая работал зеленый коридор для граждан, которым нужно попасть во временно оккупированные общины Васильевского района.

Известно, что в Херсонской и в части Запорожской областей оккупанты отключили связь и Интернет.