Труханов ответил на угрозы путина по поводу 2 мая: "Начните с себя"

Труханов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов прокомментировал ту истерию, которая развернулась вокруг "2 мая" в РоSSии.

Свое мнение он высказал в интревью изданию LB.

"Я уже говорил в средствах массовой информации, путину, в ответ на его угрозы наказывать тех, кто допустил “2 мая”: “Начните с себя, вам не надо идти в Украину и кого-то наказывать. Все те, кто виноват в "2 мае" в Одессе, выступают в Москве на ток-шоу. Те, кто финансировал за ваши деньги "Куликово поле" (речь идет о пророSSийском митинге), на котором подняли триколор, все эти люди находятся кто в Крыму, кто в Москве, кто в других городах, все попрятались.

Куликово поле 1

Пригласите их, пожалуйста, и спросите, что они делали, как они провоцировали и как погибли 48 человек, которым задурманили. На Куликовом поле стояло 14 палаток (в 2014 году) с флагами других государств, никто их не бил, не было никакого Омона, потому что мы терпеливы и толерантны. А не так, как в Москве: попробуйте там поднять какой-нибудь флаг: три секунды - и за решетку", - говорит Геннадий Труханов.

Труханов

 


Алексей Ионов, politeka.net

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