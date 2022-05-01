Вторжение РоSSии в Украину: актуальная карта боевых действий

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 1 мая. Карту опубликовали на странице британского Минобороны в Twitter.

"Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение РФ в Украину", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Великобритании/Twitter