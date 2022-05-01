Вторжение РоSSии в Украину: актуальная карта боевых действий

Войска РФ продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне, информирует ZN.ua.

Вторжение РоSSии в Украину: актуальная карта боевых действий
© КГГА, Алексей Самсонов

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 1 мая. Карту опубликовали на странице британского Минобороны в Twitter.

"Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение РФ в Украину", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

В британском правительстве отметили: "Великобритания и наши международные партнеры едины в поддержке Украины. Правительство Великобритании предоставляет Украине ряд экономической, гуманитарной и оборонной военной помощи, а также вводит дополнительные санкции против РоSSии и Беларуси".


Анна Конюченко, ZN.ua

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