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2022-05-01
Вторжение РоSSии в Украину: актуальная карта боевых действий
Войска РФ продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне, информирует
Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 1 мая. Карту опубликовали на странице британского Минобороны в
"Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение РФ в Украину", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Великобритании/Twitter
В британском правительстве
Анна Конюченко, ZN.ua