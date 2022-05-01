Более тысячи подбитых танков и почти 200 самолетов: сводка Генштаба ВСУ по потерям врага

Полномасштабная роSSийско-украинская война уже длится 67 сутки. За это время роSSийский агрессор понес рекордные для себя потери в личном составе и военной технике, информирует Апостроф .

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Об общих боевых потерях врага на 1 мая сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Ориентировочные потери врага с 24 февраля по 1 мая (уточнение данных усложняется интенсивностью боевых действий):

личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ? 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).

Специальная техника – 32 (+0).

Крылатые ракеты – 84.

По информации Генштаба, самые большие потери врага были на Изюмском направлении.