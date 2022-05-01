На юге ВСУ уничтожили новейшую роSSийскую систему для приглушения беспилотников

Комплекс "Реппелент 1" глушил украинские БпЛА в радиусе 30-35 км, информирует ZN.ua.

На юге ВСУ уничтожили новейшую роSSийскую систему для приглушения беспилотников
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В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую роSSийскую систему "Реппелент 1", призванную выводить из строя украинские беспилотники. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

«На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы. При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 "Орлана-10" на Николаевщине. Попадания наших подразделений были сокрушительными. В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1"», - сказано в сообщении ОК "Юг".

"Реппелент 1" – это комплекс, предназначенный для радиоэлектронной разведки беспилотников по сигналам радиоэлектронных средств и подавлению их систем управления. Фактически это система, призванная выводить из строя вражеские беспилотники. Конкретно этот комплекс способен глушить беспилотники в радиусе 30-35 км. Разработка роSSийского комплекса Репелент-1 завершилась в 2016 году, а о его использовании оккупантами в Украине стало известно в 2018 году.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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