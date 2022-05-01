РоSSийского пропагандиста, ехавшего в Приднестровье, не пустили в Молдову

В воскресенье, 1 мая, роSSийского пропагандиста Артура Шайхутдинова не пустили в Молдову.

Об этом сообщает NewsMaker.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым иностранным гражданам, прибывшим в аэропорт Кишинева, отказали во въезде в страну.

"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение границы", - пояснила она.

Шайхутдинов был развернут на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда он прилетел из Стамбула. По словам Шайхутдинова, причина отказа – отсутствие аккредитации министерства иностранных дел Молдовы.

"РИА Новости" сообщило, что Шайхутдинов направлялся в Приднестровье.

Напомним, что в Приднестровье напечатали газету о "кровавых терактах" с призывом к Путину помочь. Газета датирована 2 мая. В тексте "жители" Приднестровья просят привлечь их вооруженные силы к действиям армии РоSSии.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что силовики Приднестровья могут совершать диверсии в Украине. Впрочем, признаков подготовки приднестровских вооруженных формирований к боям против Украины не выявляли.

Однако 26 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что роSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность. В тот же день в Приднестровье взорвали две вышки связи.