Войска РФ трижды обстреляли Харьков из РСЗО и артиллерии

Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

Войска РФ трижды обстреляли Харьков из РСЗО и артиллерии
© Олег Синегубов/Telegram

За минувшие сутки войска РФ трижды обстреляли Харьков. Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта, отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Спасатели Харьковской области ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах".

Оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду, есть один пострадавший.

Синегубов подчеркнул, что благодаря заслугам украинских защитников, враг снизил интенсивность обстрелов.

Вместе с этим он призвал жителей Харьковской области не терять бдительность.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность – прежде всего", – подчеркнул Синегубов.


Анна Конюченко, ZN.ua

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