ВСУ уничтожили несколько командных пунктов оккупантов возле Изюма

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командным пунктам роSSийской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожены несколько сотен оккупантов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает УНИАН.

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевоенный. Даже если по низшему пределу считать, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не менее 100 в третьем. Верхним пределом называют по 200-300", - сказал Арестович.

Он подчеркнул: "Надо понимать, что это старшие офицеры".

Арестович также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном уничтожении начальника штаба ВДВ, генерала Симонова.

"По некоторым данным, требующим проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", - сказал он.

Ранее в Национальной гвардии сообщили, что спецназовцы и военные разбили оккупантов на Изюмском направлении. Украинские защитники уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщали.

Напомним, что на Слобожанском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Также 30 апреля Вооруженные силы Украины возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области.