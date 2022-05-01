На Донецком направлении батальон "Сармат" отбил вражеское наступление – ООС

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника, информирует ZN.ua.

На Донецком направлении батальон
© КГГА, Алексей Самсонов

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника, сообщает штаб ООС.

РоSSийские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе обороны на Донецком направлении. Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром пошла в наступление бронетехника и пехота оккупантов.

"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате сражения был уничтожен один роSSийский танк, огневые средства и живая сила противника", – сообщает штаб ООС.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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