На Донецком направлении батальон "Сармат" отбил вражеское наступление – ООС

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника, сообщает штаб ООС.

РоSSийские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе обороны на Донецком направлении. Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром пошла в наступление бронетехника и пехота оккупантов.

"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате сражения был уничтожен один роSSийский танк, огневые средства и живая сила противника", – сообщает штаб ООС.