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2022-05-01
Нацгвардиец сбил роSSийский боевой самолет СУ-25 с помощью ПЗРК "Игла"
А вчера командование Воздушных сил ВСУ опровергло слухи о гибели в бою легендарного "Призрака Киева", информирует
Фото Нацгвардии
Украинский военнослужащий Нацгвардии Украины сбил боевой самолет СУ-25 "Грач" стоимостью 11 миллионов, находившийся на вооружении оккупационных войск. Пилота за штурвал также ликвидирован,
Все произошло во время налета вражеской авиации в Запорожье срочник применил для точного удара по оккупанту ПЗРК "Игла".
Оксана Коваль, ZN.ua