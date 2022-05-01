Нацгвардиец сбил роSSийский боевой самолет СУ-25 с помощью ПЗРК "Игла"

А вчера командование Воздушных сил ВСУ опровергло слухи о гибели в бою легендарного "Призрака Киева", информирует ZN.ua.

Нацгвардиец сбил роSSийский боевой самолет СУ-25 с помощью ПЗРК
Фото Нацгвардии

Украинский военнослужащий Нацгвардии Украины сбил боевой самолет СУ-25 "Грач" стоимостью 11 миллионов, находившийся на вооружении оккупационных войск. Пилота за штурвал также ликвидирован, сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.

Все произошло во время налета вражеской авиации в Запорожье срочник применил для точного удара по оккупанту ПЗРК "Игла".


Оксана Коваль, ZN.ua

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